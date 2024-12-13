ЖКХ Вологодчины озаботилось резервным копированием данных

Компании жилищно-коммунальной сферы Вологодчины в 2024 году почти в 2 раза чаще интересовались резервным копированием данных для бизнеса, сообщает пресс-служба МТС в Вологодской области. Эксперты оператора подчёркивают, что резервное копирование — это один из первых шагов для бизнеса, который с помощью технологий хочет качественно изменить свои услуги.



Резервное копирование или, как его еще называют, бэкап данных позволяет сохранять копии важной информации с определенной периодичностью. Для компаний в сфере ЖКХ это особенно актуально, потому как они ежедневно собирают и обрабатывают большое количество различной информации: от показателей счетчиков в домах вологжан до данных о капремонте. Потеря таких данных чревата снижением качества предоставляемых услуг, поэтому интерес УК и ТСЖ к резервному копированию данных вполне закономерен.