В Вологде начал работать новый состав общественного совета

[ Общество ]

В Вологде прошла конференция общественного совета, на которой был представлен новый состав. В него вошли 35 человек, среди которых 15 новых участников - лидеры общественного мнения, представители бизнес-сообщества, профсоюзных и общественных организаций, ТОСов.

Напомним, в городской совет 10 человек входят по приглашению главы города, точно такое же количество людей заявляет мэр города. В состав общественного совета Вологды также входят пять почетных членов совета предыдущего состава. Остальными 10 членами Совета являются представители некоммерческих организаций.

«Хочу выразить благодарность предыдущему составу общественного совета Вологды, который проделал большую общественную работу. Вы поддерживали волонтерский центр Вологды, обсуждали важнейшие инициативы, участвовали в мероприятиях и акциях по экологии, патриотической работе, помогали формировать гуманитарные грузы. В этом году состав общественного совета города Вологды обновился более чем на 40%», – отметил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Председателем обновленного общественного совета, как и в прошлом году, единогласно выбрали генерального директора АО «СтарТ-Плюс» Юрия Тарасова. Его заместителем избрали индивидуального предпринимателя Алексея Шарапова.

Общественный совет был создан в 2010 году. Его главная цель – обеспечить постоянное взаимодействие и социальное партнерство органов местного самоуправления Вологды с общественностью, формировать и решать вопросы в различных сферах жизнедеятельности города.

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