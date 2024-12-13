Гибелью пенсионерки на пожаре в Харовске заинтересовались следователи

[ Происшествия ]

Следствием возбуждено уголовное дело по факту гибели 76-летней пенсионерки на пожаре в Харовске. Происшествие случилось в среду днем в многоквартирном доме в Заводском переулке.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, женщина пришла в гости к проживавшей на втором этаже дома знакомой, когда произошло ЧП.    

«Первоначальными следственными действиями установлено, что в момент нахождения потерпевшей в доме, в квартире первого этажа топилась печь с незакрытой топочной дверцей. Неправильная эксплуатация печного отопления могла повлечь возникновение пожара», - уточнили в следкоме.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

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