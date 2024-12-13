СК прекратил дело кота Твикса. Проводнице удалось избежать наказания

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

Кот Твикс

В начале этого года вся Россия обсуждала судьбу кота Твикса, которого проводница высадили из поезда на мороз. К сожалению эта история закончилась печально, кот погиб. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, в котором сегодня официально поставлена точка. 

Дело закрыто из-за «недоказанности умысла». Проводнице, которая проходила по нему в качестве обвиняемой удалось избежать наказания. 

В ходе расследования удалось выяснить, что Твикса из поезда выгнала не проводница, а один из пассажиров. Его личность была установлена, и он был допрошен в качестве свидетеля. В общем это обычный несчастный случай, и никого за это судить не будут. 

Владелец кота и его адвокат с этим решением не согласны, и планируют его обжаловать. 

Нам трудно давать комментарии по поводу данной истории, поскольку вопросов к владельцу животного тоже много, везти кота длительное время в клетке без присмотра. Напомним, что человек, сопровождавший животное крепко заснул, что и позволило Твиксу выбраться из на волю. Однако главным итогом всей этой истории стал тот факт, что Федеральная пассажирская компания изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах. Теперь по новым правилам животное на первой станции будут передавать руки волонтеров, или других служб, занимающихся животными. Что уже само по себе правильно.

А каждый владелец животного должен помнить одно правило, что он в ответе за тех, кого приручил.
 

Теги:
общество домашние животные
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