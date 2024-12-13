Вологжанам предлагают проголосовать за въездную стелу в город

[ Общество ]

Въездная стела в Вологду и входная группа на площади Дрыгина попали в полуфинал конкурса Минстроя для регионов Северо-Запада. Конкуренцию им составляют проекты из других регионов СЗФО. Проголосовать за объекты вологжане могут в официальной группе Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроя России.

«Наш город представляет Вологодскую область во Всероссийском конкурсе Минстроя сразу в двух номинациях. Победителя по Северо-Западу определят открытым народным голосованием. Оно стартовало сегодня в официальной группе Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ВКонтакте и продлится всего 72 часа – до 19.00 15 декабря», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.   

Проголосовать за входную группу на площади Дрыгина можно здесь. За въездную стелу Вологды – здесь, сообщает пресс-служба городской администрации. 

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