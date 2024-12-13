215 пожарных водоемов будут обустроены в 2025 году по программе «Безопасное село»

В министерстве региональной безопасности Вологодской области рассказали о планах реализации программы «Безопасное село», которая стартовала в регионе в 2024 году. В плане - строительство и обустройство в сельской местности пожарных водоемов, обновление специализированного автопарка, ремонт пожарных депо и т.д. Проект будет реализован в течение 5 лет.

«На основе предложений от округов и районов сформирован перечень 215 пожарных водоемов, которые будут обустроены в 2025 году. Подготовлена техническая документация на приобретение трех новых пожарных автоцистерн, которые также будут направлены в сельскую местность. Определены семь пожарных подразделений, здания которых подлежат ремонту и утеплению, – пояснили в министерстве региональной безопасности Вологодской области.

В частности, в следующем году будут отремонтированы фасады пожарных депо в Великоустюгском, Вожегодском, Междуреченском, Тарногском округах, а также Вытегорском и Череповецком районах.

Общий объем расходов по проекту за 5 лет составит почти 1 миллиард рублей. Средства впервые выделены из бюджета региона на укрепление сельской пожарной безопасности.

Только в 2024 году по программе приобретены 22 пожарные машины, появилось 73 новых и отремонтированных пожарных водоемов и шесть пожарных депо, приведенных в порядок.