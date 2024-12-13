Вологодские братья Бухманы продали Playrix

Новым владельцем компании «Айтидев лаб», которая является разработчиком игр Playrix, стал предприниматель из Санкт-Петербурга Павел Ряйкконен - основатель ООО «ВН Медиа Групп», сообщает RB.RU.

Бизнесмен получил 100% долю в капитале номинальной стоимостью 500 млн руб.

Компания Playrix была основана в Вологде в 2004 году братьями Дмитрием и Игорем Бухманами. В областном центре до 2019 года размещалась штаб-квартира предпрятия. В том же году 100% российского Playrix стали принадлежать кипрскому офшору Rimute Holdings. В ноябре 2023 года ООО «Плейрикс» была переименована в «Айтидев лаб».

В 2022 году Бухманы переехали из России в Ирландию. В 2023 году выручка ООО «Айтидев лаб» составила 606,8 млн рублей, а чистый убыток — 329,7 млн руб., - сообщает РБК Вологда.

«По рейтингу газеты The Sunday Times, в мае 2024 года в ежегодном топ-350 богатейших жителей Великобритании 27 место в нем заняли братья Игорь и Дмитрий Бухманы с состоянием в $8 млрд.

Павел Ряйкконен руководит теперь компаниями «Айтидев лаб» и «WN Media Group», которая занимается организацией мероприятий и подбирает кадры для игровой индустрии», - сообщает издание.