Вологодские депутаты обсудили вопросы предоставления земельных участков льготникам

Доклад министра имущественных отношений и градостроительной деятельности Николая Куприянова был представлен на 41-й сессии Законодательного собрания.

Закон области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков…» действует с апреля 2015 года. За весь период на учет встали 25 тыс. вологжан, имеющих право на получение меры поддержки. Около 10 тыс. гражданам предоставлены в собственность земельные участки, 7 тыс. человек предпочли единовременную денежную выплату, еще порядка 8 тыс. человек состоят в очереди.

Во время «Правительственного часа» председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина предложила расширить перечень наград военнослужащих, дающих основания предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

«В текущей редакции закона перечислены практически все государственные награды, которыми удостаивают отличившихся военнослужащих и добровольцев в зоне СВО. Я предлагаю дополнить перечень медалью «За спасение погибавших», которой награждают истинных героев, не оставивших в беде своих боевых товарищей. Эта награда должна быть включена в наш закон, а отмеченные ею вологжане получить право на предоставление земельного участка», - заявила Лариса Кожевина.

В ходе обмена мнениями прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев обратил внимание, что земельные участки, предоставляемые гражданам, нередко находятся на территориях, где отсутствует необходимая инфраструктура: электричество, газ, подъездные пути. В прокуратуру подаются соответствующие заявления недовольных вологжан. Для обеспечения требуемой инфраструктуры требуются большие вливания из областного бюджета, предстоит выработать решение.

По информации министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области, в 2024 году подано наибольшее количество заявлений о постановке на учет граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно, что подчеркивает востребованность данной меры поддержки.