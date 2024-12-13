Морозы до -22 градусов придут на Вологодчину в ближайшие дни

Морозная погода придет в ближайшие дни в Вологодскую область на смену оттепелям.

Уже в ночь на субботу погода начнет проясняться, сопровождаясь понижением температуры до -16 градусов. Днем юго-западные районы окажутся под влиянием теплого фронта атлантического циклона: увеличится облачность, пойдет снег. Максимальная температура в регионе составят от -8 градусов на юго-западе до -13 градусов на востоке.

«В ночь на воскресенье в центре и на востоке похолодание выйдет на пик, столбики термометров опустятся до -21 градуса. Днем зона осадков постепенно сместится к центру и даже в Вологде начнется умеренный снег, температура составит около -10 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на понедельник сохранится облачная снежная погода, при прояснениях температура воздуха составит до -22 градусов. Днем столбики термометров покажут от -10 до -15 градусов.

По предварительным данным, в первой половине недели прогнозируется небольшой снег, среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме.