Директор вологодского предприятия пойдет под суд за гибель рабочего

[ Общество ]

Директор одного из вологодских предприятий в ближайшее время окажется на скамье подсудимых за гибель рабочего. Происшествие случилось в начале августа на строящемся объекте по улице Щетинина, где рабочий получил смертельный удар током.

«По версии следствия, произошедшее стало возможным в результате преступной небрежности директора предприятия, который являлся ответственным руководителем работ, самоустранился от выполнения возложенных на него обязанностей по обеспечению требований охраны труда, допустил к работе потерпевшего, не прошедшего обучение по электробезопасности в отсутствие средств индивидуальной защиты», - рассказали в региональном управлении следкома.

По факту гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, расследование которого в настоящее время завершено. Руководитель предприятия полностью признал свою вину.

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