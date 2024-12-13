Директор вологодского предприятия пойдет под суд за гибель рабочего

Директор одного из вологодских предприятий в ближайшее время окажется на скамье подсудимых за гибель рабочего. Происшествие случилось в начале августа на строящемся объекте по улице Щетинина, где рабочий получил смертельный удар током.

«По версии следствия, произошедшее стало возможным в результате преступной небрежности директора предприятия, который являлся ответственным руководителем работ, самоустранился от выполнения возложенных на него обязанностей по обеспечению требований охраны труда, допустил к работе потерпевшего, не прошедшего обучение по электробезопасности в отсутствие средств индивидуальной защиты», - рассказали в региональном управлении следкома.

По факту гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, расследование которого в настоящее время завершено. Руководитель предприятия полностью признал свою вину.