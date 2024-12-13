Вологжане за неделю сдали в банки более 270 тысяч монет

Вологжане в ходе осенней акции «Монетная неделя» сдали в банки более 270 тысяч монет. Такие данные приводит вологодское отделение Банка России.

«Жители Вологодской области принесли в офисы банков-участников свыше 270 тыс. монет разного номинала, что на 24% больше, чем в весеннюю кампанию. Их общий вес составил 1,1 тонны, а сумма превысила 1 млн рублей. По условиям акции, можно было без комиссии зачислить мелочь на свой счет или обменять на банкноты», - уточнили в региональном отделении Центробанка.

Как выяснилось, больше всего вологжане хранили монет достоинством в 1 рубль (около 90 тысяч штук) и 10 рублей (почти 75 тысяч штук).

«Монетные недели проходят дважды в год – весной и осенью. Всего во время акций в 2024 году вологжане принесли в банки почти 490 тыс. монет разного номинала на общую сумму 2,2 млн рублей. Такие мероприятия помогают вернуть в экономику мелочь, осевшую в кошельках и копилках, и сэкономить на чеканке. Ведь металлические деньги по-прежнему востребованы, например, в торговле, где необходим размен», – рассказал управляющий Отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

В целом по стране в период проведения акции жители принесли в банки 199 тонн мелочи – это 45 млн монет на сумму 186 млн рублей.