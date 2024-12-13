Инфляция останется, курс доллара вырастет. Аналитики Сбербанка дали свой прогноз на 2025 год

Когда ЦБ начнет снижать ставку рефинансирования, какая будет инфляция, и сколько будет стоить доллар, эти вопросы интересуют многих россиян. К сожалению точного ответа на них нет, однако компания SberCIB, которая является инвестиционной «дочкой» крупнейшего российского госбанка, дала свой прогноз на будущий год.

В целом для российской экономики прогноз благоприятный, аналитики SberCIB ожидают рост ВВП на уровне 2,5%.

Годовая инфляция может замедлиться до 5%, что означает, что она все равно будет выше значения, к которому стремится ЦБ, а этот уровень находится на отметке около 4%.

Курс доллара аналитики SberCIB ожидают на отметке в 115 руб, то есть ослабление рубля по их прогнозам составит почти 16%. По сравнению с нынешними значениями. Основными причинами этого явления станут сокращения экспорта, по которому, в свою очередь, могут ударить новые ограничительные меры Запада.

«Не исключено ужесточение санкций на банковскую систему», — опасаются аналитики «Сбера».

По официальным данным ЦБ, сегодня российская экономика зарабатывает на экспорте $35 млрд в месяц, однако есть опасность, что приток валюты в 2025 году может снизиться на 5%

«У нас в экономике спрос растет гораздо быстрее, чем происходит прирост товаров и услуг; по-прежнему довольно мягкая бюджетная политика; сильная динамика кредитования, несмотря на такие высокие ставки; и наконец, продолжает усиливаться дефицит на рынке труда, продолжают возникать новые трудности с внешнеторговыми расчетами, логистикой. Все это выливается в устойчивую высокую инфляцию», — предупредил старший аналитик по валютам и процентным ставкам SberCIB Игорь Рапохин.

Есть вероятность, что ЦБ начнет медленно снижать ставку рефинансирования во второй половине года, и в конце она составит 17%.

Прогнозы дело неблагодарное. В любом случае правдивость этих расчетов мы можем сравнить только через год. Хотя стоит признать, ничего страшного не должно быть, все как всегда…