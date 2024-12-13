В ходе реорганизации медучреждений работников сокращать не будут

В Вологодской области в ходе реорганизации учреждений здравоохранения ни один медработник не будет сокращен. Об этом Филимонов заявил во время оперативного совещания в правительстве региона.

«Мы видим беспокойство наших жителей. Никаких решений, ухудшающих ситуацию в сфере здравоохранения, приниматься не будет, не нужно спекулировать на этом и пугать вологжан. Да, мы увеличиваем количество ставок штатных единиц врачей и медперсонала за счет сокращения ставок административного управленческого звена. Ни один медработник в ходе реорганизации медучреждений Вологодской области не будет сокращен. Районные больницы будут работать, как работали, а качество медицинского обслуживания улучшится. Более того, реорганизация позволит ввести 82 дополнительных ставки медперсонала и увеличить зарплату врачей. При этом жители территорий получат возможность пользоваться медицинским оборудованием, которое до этого им было недоступно», – пояснил глава региона.

Ранее заявлялось об объединении Вашкинской и Кирилловской ЦРБ, а также Тарногской и Нюксенской ЦРБ. По словам Филимонова, медицинская помощь в медучреждениях останется доступной для населения своих округов в прежнем объеме, а штат медперсонала будет увеличен за счет высвободившихся финансовых ресурсов.

Также возможет обмен врачами. К примеру, в Нюксенской ЦРБ есть врачи, которых в данный момент нет в Тарногской ЦРБ, – оториноларинголог, офтальмолог. В Тарногской ЦРБ проводятся лапароскопические операции, которых нет в Нюксенской ЦРБ, и имеются врач-психиатр, врач-нарколог.

По словам Филимонова, объем финансирования сферы здравоохранения в 2024 году составил более 41 миллиарда рублей. Из них порядка 23 миллиардов рублей заложено территориальным отделением Фонда обязательного медицинского страхования и свыше 17 миллиардов рублей – средства областного бюджета.