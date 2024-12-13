Сергей Жестянников считает, что диалог власти и бизнеса повысит инвестиционную привлекательность

Совещание по вопросам развития инвестиционного и делового климата состоялось на площадке Агентства городского развития в Череповецком государственном университете. В его работе принял участие председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

«Вся система государственного управления, в том числе законодательная власть, в регионе перестраиваются. Прямой диалог законодательной власти и бизнеса позволит создать условия для повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области», - отметил спикер ЗСО.

Об инвестиционной политике и существующих проблемах на примере Череповца рассказала директор АНО «Агентство городского развития» Оксана Андреева. В городе действует муниципальный стандарт сопровождения инвестиционных проектов. Одним из важных его элементов является взаимодействие с бизнесом и сопровождение проектов в режиме «одного окна». Предприниматели подтвердили эффективность этого механизма. Сергей Жестянников предложил обобщать успешные кейсы для тиражирования их в дальнейшем.

«Мы выходим с инициативой разработать налоговые льготы, субсидии или иные меры, чтобы наши партнеры были конкурентоспособны. Мы посмотрели практику нескольких регионов – Москвы, Челябинской области и Татарстана. Мы должны отличаться от них. Наше предложение – синхронизировать федеральное и региональное законодательство», - пояснила Оксана Андреева.

Сергей Жестянников акцентировал внимание на том, что конкурировать Вологодская область должна непосредственно с соседними территориями – Архангельской, Ярославской, Костромской областями.