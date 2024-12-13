Житель Великого Устюга получил срок за убийство соседа доской

[ Общество ]

В Великом Устюге вынесен приговор 30-летнему местному жителю, который убил соседа доской.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел из-за 9-летнего ребенка обвиняемого. Мальчик пожаловался на соседа, который ударил его и пнул ногой.

Сначала в ходе разборок отец мальчика слегка побил обидчика, затем сходил за доской и ударил мужчину один раз по голове.  

«После этого нападавший выбежал из квартиры, бросил доску на землю. Некоторое время посидел на крыльце, потом зашел в дом. Услышав стоны соседа и переживая за его состояние, Михаил пошел к нему. Иван лежал на диване, ему было плохо. Ударивший вызвал скорую помощь», - рассказали в пресс-службе судов области.

Потерпевший был доставлен в больницу, где на следующий день скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Подсудимый вину полностью признал и рассказал, что сосед не раз обзывал и обижал его сына. Из-за этого между ними и произошел конфликт.  

Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима.

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