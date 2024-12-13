Погорельцам с улицы Молодежной Вологды начали предоставлять маневренное жилье

[ Общество ]

Сотрудники городской администрации Вологды вручают предложения о просмотре жилья в маневренном фонде жителям дома на ул. Молодежной 13, где 7 декабря произошел пожар. Всего в доме было зарегистрировано 14 семей.

«От граждан поступают заявления о принятии их на учет в качестве нуждающихся в маневренном фонде. Из 14 семей заявления подали 11. Три семьи уведомили о том, что у них отсутствует потребность в маневренном фонде. Всем гражданам, подавшим заявления о принятии на учет, представившим необходимые документы, удостоверяющие их личность, при наличии оснований, предлагаются варианты», – рассказала начальник жилищного управления администрации Вологды Ольга Баженова.

Также начала работу межведомственная комиссия по оценке жилых домов, которая проверяет на пригодность для проживания дом №13 по улице Молодежной. Если дом признают аварийным и подлежащим сносу, граждане будут иметь право встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чтобы в дальнейшем получить жилье по договору социального найма. Также они будут иметь право на внеочередное предоставление жилья.

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