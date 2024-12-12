1,9 млрд рублей вложено в текущем году в спортивную инфраструктуру

В ходе правительственного часа, прошедшего в Законодательном собрании региона, была обсуждена реализация федерального проекта «Спорт-норма жизни». По словам начальника департамента спорта и молодежной политики Виталия Кобыльникова, в регионе строятся и ремонтируются спортивные объекты, увеличивается количество массовых спортивных мероприятий.

«Ведем работу по развитию спорта в округах и районах. По инициативе главы региона был запущен проект «Массовый спорт» по предоставлению поддержки муниципалитетам на приобретение инвентаря. В текущем году проводятся объемные вложения в спортивную инфраструктуру - это 1,9 млрд рублей. 36 спортивных объектов реконструировано или запущено в ремонт. Был запущен проект «Массовый спорт», направленный на поддержку муниципалитетов на приобретение инвентаря. Приобретено более 3 000 единиц техники и более 40 единиц специальной техники», - пояснил Кобыльников.

По мнению спикера регионального парламента Сергея Жестянникова, в регионе необходимо проводить конверсию, чтобы спортсмены оставались в регионе.

«Для этого необходимы два основных момента - инфраструктура и тренерский состав. Потенциал у нас колоссальный», - уверен спикер ЗСО.

Как уточнил Кобыльников, в текущем году уже происходят изменения – спортсмены либо выступают за Вологодскую область, либо работают на системе параллельного зачета, когда представляют на соревнованиях два региона.