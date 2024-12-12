Пассажирку премиальной иномарки выбросило из салона в результате ДТП

[ Происшествия ]

В Харовском округе пассажирку автомобиля «Мерседес Бенц» выбросило из салона автомобиля в результате ДТП. Авария произошла сегодня во втором часу дня на 79-м километре автодороги Сокол-Харовск-Вожега.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, 50-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

39-летнюю женщину, которая сидела на пассажирском сидении и не была пристегнула ремнем безопасности, выбросило из автомобиля. Пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

ДТП

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Пассажирку премиальной иномарки выбросило из салона в результате ДТП
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