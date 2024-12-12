Жители Сокольского округа несколько лет живут в аварийном доме

В деревне Морженга Сокольского округа несколько местных жителей живет в доме, который еще два года назад был признан непригодным для проживания. Причем, аварийным дом признали только после неоднократных обращений сокольчан в органы местного самоуправления. Об этом жительница дома рассказала главе регионального управления следственного комитета Геннадию Яшину во время личного приема.

«Многоквартирный дом, в котором проживает несколько семей, включая лиц с инвалидностью, после неоднократных обращений жильцов в органы местного самоуправления лишь в 2022 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это, граждане продолжают проживать в доме, не пригодном для эксплуатации, в условиях, угрожающих их жизни и здоровью», -уточнили в управлении следкома.

По факту нарушения жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело по статье за халатность.

В следкоме заявили, что в ходе расследования дела будут приняты меры к восстановлению жилищных прав граждан.