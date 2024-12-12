Арестован сокольчанин, угрожавший прохожим пневматом

[ Происшествия ]

54-летний житель Сокола поссорился с прохожими в июле. Он выхватил пневматический пистолет марки, похожий на настоящий, и заявил, что расправится с оппонентами.

Прохожие испугались и заявили в полицию. Там на злоумышленника завели уголовное дело. По вызовам дознавателя тот не являлся, от полиции скрывался, и его объявили в  розыск.

В декабре, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, мужчину задержали.  Новый год владелец пневматики встретит за решеткой: Сокольский районный суд арестовал его до  1 января 2025 года.

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пневматика угроза убийством арест
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