Арестован сокольчанин, угрожавший прохожим пневматом

54-летний житель Сокола поссорился с прохожими в июле. Он выхватил пневматический пистолет марки, похожий на настоящий, и заявил, что расправится с оппонентами.

Прохожие испугались и заявили в полицию. Там на злоумышленника завели уголовное дело. По вызовам дознавателя тот не являлся, от полиции скрывался, и его объявили в розыск.

В декабре, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, мужчину задержали. Новый год владелец пневматики встретит за решеткой: Сокольский районный суд арестовал его до 1 января 2025 года.