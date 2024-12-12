Сергей Жестянников заявил о большой аналитической работе перед принятием бюджета

Главный финансовый документ региона утвержден депутатами областного парламента во втором чтении.

«Была проведена большая аналитическая работа депутатами совместно с областными министерствами. В ходе первого чтения мы говорили, что будут увеличены доходные и расходные статьи с учетом федеральных поправок. В целом из федерального центра мы получили на 2025 год порядка 18 млрд рублей, - отметил председатель ЗСО Сергей Жестянников. - В следующем году будет довольно значительной социальная нагрузка. Безусловно, акцент сделан на поддержку бойцов СВО и их семьи».

Социальные расходы в 2025 году составят 95,8 млрд рублей или 56,6% от общего объема расходов, а бюджет развития превысит 54 млрд рублей.

«Что касается крупных инфраструктурных проектов, то на строительство Череповецкой городской поликлиники №7 из бюджетов разных уровней выделено 1,3 млрд рублей, Вологодской детской городской поликлиники - 690 млн, Верховажской ЦРБ - 641 млн рублей. На реконструкцию аэропорта в Вологде будет направлено 3,5 млрд рублей. Также хотелось бы отметить знаковый момент, связанный с привлечением молодых специалистов - принято решение направить на строительство жилья для них порядка 200 млн рублей», - рассказал спикер ЗСО.

На переселение граждан из аварийного жилья за счет собственных источников направляется более 2,5 млрд рублей, а на ремонт дворов и общественных пространств 1 млрд. Всего в следующем году планируется привести в порядок 190 дворов и более 50 общественных пространств.

В бюджете на 2025 год также учтены решения, принятые на градсоветах при губернаторе, заложены средства на реализацию «Народной программы», инициатив со стратегических сессий. Порядка 7,4 млрд рублей выделено на реализацию всех 28 программ в рамках Стратегии 2.0.