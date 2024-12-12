Стал известен новый символ, который будет изображен на 1000 рублевой купюре

Подошел к своему логическому концу скандал с новой 1000 рублевой купюрой. Как известно прошлый вариант был забракован, поскольку на храме не оказалось креста. После этого ЦБ объявил новое голосование за символ, который будет изображен на новых купюрах, и вот наконец-то голосование закончилось, и стал известен победитель.

Сегодня в прямом эфире ЦБ объявил, что россияне большинством своих голосов выбрали теплоход "Метеор" на подводных крыльях, которая до сих пор является уникальной разработкой отечественных конструкторов.

Второе место в голосовании занял казанский Дворец земледельцев, одно из красивейших зданий имперского масштаба.

Почетное третье место занял Саратовский мост через Волгу, соединяющий между собой города Саратов и Энгельс.

Теперь предстоит долгая и кропотливая работа по созданию дизайна новой купюры. Его необходимо сделать таким способом, чтобы и новый символ на купюре выглядел красиво, и осталось место для защитных знаков.

Дизайн новой тысячерублевой купюры Центробанк обещал показать в конце 2025 года. С нетерпением ждем, и надеемся, что у каждого россиянина таких купюр будет как можно больше в их карманах и кошельках.

