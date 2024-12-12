Георгий Филимонов потребовал защитить учителей от учеников

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал от министерства образования проработать механизм защиты учителей от девиантного поведения учеников. С темы школьного буллинга сегодня началось оперативное совещание в правительстве региона.

Тема стала актуальной после появления в соцсетях видео с избиением ученицы вологодской школы №12.

Как заявила руководитель министерства образования Екатерина Целикова, родители после травли детей все чаще обращаются в контролирующие органы, хотя проблему на первоначальном этапе должны выявлять школьные педагоги и психологи.

«Бороться нужно с причинами, а не со следствием таких явлений», - уверен глава региона.

Также Георгий Филимонов обратил внимание на необходимость защиты школьных учителей от девиантного поведения учеников. По его мнению, эту работу необходимо зашить в KPI оценки работы директоров школ:

«Гайку закручиваем, нужна дисциплина, иначе это не образование, а нечто иное», - уверен губернатор.

Филимонов потребовал от руководства Минобразования разработать список мер, защищающих педагогов школ от травли со стороны учеников.