Череповецкая лыжница выиграла гонку на 10 км на этапе кубка России

Череповецкая лыжница Арина Каличева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на III этапе кубка России по лыжным гонкам.

Череповчанка преодолела дистанцию за 26:18.6 сек, опередив ближайшую преследовательницу Анастасию Кулешову из Нижегородской области более чем на 19 секунд. Тройку лидеров замкнула представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

Для Арины Каличевой - представительницы Москвы и Вологодской области, которая ещё в прошлом году выступала на молодежном уровне, эта победа стала первой среди взрослых. Ранее она завоевывала серебряные и бронзовые медали.

III этап кубка России по лыжным гонкам проходит в городе Чусовой Пермского края с 12 по 15 декабря в формате мини-тура. 14 декабря спортсмены побегут спринт, а 15-го декабря гонку преследования. Тогда же будет определен победитель всего мини-тура.