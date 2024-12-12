Череповецкая лыжница выиграла гонку на 10 км на этапе кубка России

[ Спорт ]

Череповецкая лыжница Арина Каличева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на III этапе кубка России по лыжным гонкам.

Череповчанка преодолела дистанцию за 26:18.6 сек, опередив ближайшую преследовательницу Анастасию Кулешову из Нижегородской области более чем на 19 секунд. Тройку лидеров замкнула представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

Для Арины Каличевой - представительницы Москвы и Вологодской области, которая ещё в прошлом году выступала на молодежном уровне, эта победа стала первой среди взрослых. Ранее она завоевывала серебряные и бронзовые медали.

III этап кубка России по лыжным гонкам проходит в городе Чусовой Пермского края с 12 по 15 декабря в формате мини-тура. 14 декабря спортсмены побегут спринт, а 15-го декабря гонку преследования. Тогда же будет определен победитель всего мини-тура.

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