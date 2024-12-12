Пьяный пациент устроил скандал в вологодской больнице

[ Происшествия ]

Скандал, о котором сообщили в областном управлении Росгвардии, случился 11 декабря около пяти вечера.

Скорая привезла в больницу на Пошехонском шоссе нетрезвого гражданина с разбитой бровью. Врачи обработали рану и отпустили пациента домой, поскольку госпитализация ему не требовалась.

Больному это не понравилось, и он начал указывать медикам, как именно его стоит лечить и кому нужно оказывать помощь в первую очередь.  Прогнать скандалиста не удалось: он начал приставать к персоналу и посетителям, грязно ругаясь. Пришлось вызвать росгвардейцев.

Дебошира, 42-летнего тотьмича, задержали и доставили в отдел полиции.

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скандал в больнице Росгвардия
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