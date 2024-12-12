Депутаты распределили дополнительные 6,2 млрд рублей в бюджет 2024 года

Депутаты Законодательного собрания области распределили дополнительные 6,2 млрд рублей, которые поступили в региональный бюджет по большей части от налога на доходы физических лиц.

Из этой суммы около 1 млрд рублей - собственные доходы от размещения временно свободных средств на депозитах.

«Что касается расходной части, то порядка 450 млн рублей было направлено на дотации муниципалитетам на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Также значительные средства – порядка 443 млн рублей выделены на докапитализацию Центра гарантийного обеспечения МСП и Фонда развития промышленности, а также поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области», - рассказал заместитель председателя ЗСО, председатель комитета по бюджету и налогам Роман Заварин.

Кроме того, свыше 100 млн рублей было направлено на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядка 111 млн рублей на выплаты врачам в рамках реализации проектов «Земский доктор» и «Молодой специалист» в рамках стратегии 2.0.

С учетом поправок доходы в 2024 году составят 141,1 млрд рублей, расходы - 178,2 млрд рублей, дефицит – порядка 37 млрд рублей, который полностью обеспечен остатками средств.