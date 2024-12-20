Прощай Steam? Вероятность блокировки в России популярного игрового сервиса резко возросла

Слухи о том, что популярный игровой сервис Steam могут в России заблокировать, ходили давно. Но вот только сейчас данная информация начинает находить свое подтверждение.

Как стало известно изданию “Коммерсантъ”, группа сенаторов и депутатов готовы внести в Госдуму законопроект, согласно которому все цифровые площадки будут обязаны информировать пользователей о содержании видеоигр, также все игроки должны будут пройти идентификацию с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги».

Естественно участникам данного сегмента рынка такие ограничения не по нраву, и они назвали данный законопроект избыточным, поскольку считают, что добровольной маркировки видеоигр вполне достаточно.

Одним из первых под действие этого закона как раз попадут игровые сервисы Steam и GOG, и уже можно предположить, что владельцы этих ресурсов откажутся выполнять подобный закон, в случае его принятия. Это только повышает шансы на то, что Steam и GOG будут заблокированы на территории России.

Но и это еще не все. Также данный законопроект предусматривает полную экспертизу видеоигр на предмет присутствия в них элементов запрещенной к распространению в РФ информации.

По мнению авторов этого законопроекта, их инициативы в первую очередь направлены на то, чтобы защитить нравственные интересы россиян. Ну а пока стоит дождаться, будет ли данный законопроект одобрен нашими депутатами. Если это случится, то у российских игроков появится больше свободного времени, и возможно, они его проведут на свежем воздухе, что полезно для здоровья. А может оно и к лучшему?

