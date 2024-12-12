Сергей Жестянников заявил о формировании новой молодежной элиты

[ Общество ]

На площадке Законодательного собрания Вологодской области председатель ЗСО Сергей Жестянников провел парламентский урок для учащихся 10-го класса Вологодской кадетской школы-интернат им. Белозерского полка.

В рамках мероприятия представители Молодежного парламента организовали игру, в которой кадеты проверили свои знания законодательства.

«Многие ответили, что хотят получить высшее образование в сфере IT, инженерной отрасли, медицины, но, к сожалению, не на территории нашего региона. Это плохо. Важно создать условия для того, чтобы молодые специалисты с востребованными профессиями оставались на Вологодчине. Будем работать в этом направлении», - отметил спикер ЗСО.

В ходе встречи Сергей Жестянников подробно рассказал о структуре областного парламента, о формах работы депутатов, текущей законотворческой деятельности и взаимодействии с органами исполнительной власти всех уровней.

Кадеты проявили интерес к политической карьере депутата ЗСО и в формате открытого диалога активно задавали вопросы о профессиональном пути и личной жизни.

«Надеюсь, что каждый из вас в будущем поступит туда, куда мечтает, и где будет ему комфортно. Мы, в свою очередь, постараемся создать все необходимые условия для вашей работы на территории нашего региона, - подвел итог Сергей Жестянников. - Важно взаимодействовать с молодежью в разных форматах. Только так мы сможем убедить вас в том, что будущее нашего региона и всей страны зависит от вас».

Добавим, что также спикер ЗСО предложил кадетам организовать соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, в которых примет участие сам и подключит к деятельности Молодежный парламент.

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