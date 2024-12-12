Ряд предприятий народных промыслов находится на грани закрытия

Варианты помощи предприятиям народных промыслов рассмотрели вологодские депутаты на совместном выездном заседании комитетов по экономической политике и собственности, а также по бюджету и налогам, прошедшем на предприятии «Надежда», которое занимается изготовлением деревянных расписных сувенирных изделий.

Поводом для встречи послужило обращение Ассоциации предприятий народных художественных промыслов, мастеров и ремесленников «Промыслы Вологодчины» в Законодательное собрание области. В нем представители пяти сохранившихся на сегодняшний день предприятий отметили, что отрасль находится в критической ситуации, а сами предприятия – на грани закрытия.

Отчасти это связано с нехваткой субсидий на поддержку производств.

«В этом году за счет средств областного бюджета для организаций НХП была выделена субсидия. Она нам очень помогла, и хотелось бы, чтобы она была не единоразовой, а на системной основе», - рассказал директор ООО творческая мастерская «Вологодская финифть» Александр Ульянов.

«В областном бюджете мы предусмотрели средства для наших предприятий народных художественных промыслов, 5 организаций ее получили. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продолжить оказывать эту помощь в 2025 году. Пока средства не заложены, но уверен, что в ходе исполнения бюджета вопрос будет решен», - заявил заместитель губернатора Владимир Осиповский.

Также для выполнения всех имеющихся заказов у предприятий не хватает специалистов. Образовательные организации не готовят студентов по тем специальностям, которые есть в организациях, например, художников по эмали или ювелиров. Поэтому предприятия НХП не могут воспользоваться областной программой по трудоустройству молодых специалистов, которая предусматривает, что выпускник должен идти работать исключительно по полученной специальности.