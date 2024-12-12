Ряд предприятий народных промыслов находится на грани закрытия

Варианты помощи предприятиям народных промыслов рассмотрели вологодские депутаты на совместном выездном заседании комитетов по экономической политике и собственности, а также по бюджету и налогам, прошедшем на предприятии «Надежда», которое занимается изготовлением деревянных расписных сувенирных изделий.
Поводом для встречи послужило обращение Ассоциации предприятий народных художественных промыслов, мастеров и ремесленников «Промыслы Вологодчины» в Законодательное собрание области. В нем представители пяти сохранившихся на сегодняшний день предприятий отметили, что отрасль находится в критической ситуации, а сами предприятия – на грани закрытия.
Отчасти это связано с нехваткой субсидий на поддержку производств.
«В этом году за счет средств областного бюджета для организаций НХП была выделена субсидия. Она нам очень помогла, и хотелось бы, чтобы она была не единоразовой, а на системной основе», - рассказал директор ООО творческая мастерская «Вологодская финифть» Александр Ульянов.
«В областном бюджете мы предусмотрели средства для наших предприятий народных художественных промыслов, 5 организаций ее получили. Сейчас мы работаем над тем, чтобы продолжить оказывать эту помощь в 2025 году. Пока средства не заложены, но уверен, что в ходе исполнения бюджета вопрос будет решен», - заявил заместитель губернатора Владимир Осиповский.
Также для выполнения всех имеющихся заказов у предприятий не хватает специалистов. Образовательные организации не готовят студентов по тем специальностям, которые есть в организациях, например, художников по эмали или ювелиров. Поэтому предприятия НХП не могут воспользоваться областной программой по трудоустройству молодых специалистов, которая предусматривает, что выпускник должен идти работать исключительно по полученной специальности.
«Для мотивации и сохранения опытных мастеров прозвучало предложение об учреждении звания «Заслуженный работник народных художественных промыслов Вологодской области». Похожее звание есть на федеральном уровне, в нашем регионе им был удостоен только один специалист. Уверен, что вологодские мастера, которые из поколения в поколение передают уникальный опыт, десятилетиями трудятся над сохранением культурного наследия, заслужили иметь возможность получать региональную награду. Тем более что сейчас на предприятиях НХП занято менее 500 человек, хотя совсем недавно их было несколько тысяч», - отметил председатель комитета ЗСО по экономической политике и собственности Михаил Ананьин.