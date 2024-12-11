СЖД вводит новый график движения поездов

[ Общество ]

15 декабря на Северной железной дороге, как и на всей железнодорожной сети России вводится новый график движения поездов. Впервые РЖД его вводит на три года до 2027 года. По Северной железной дороге в новом графике предусмотрено курсирование 173 поездов дальнего следования, что на 15 поездов больше, чем в действующем графике.

«У 31 поезда сократится время в пути в диапазоне от 1 минуты до 3 часов 30 минут. Быстрее будут следовать поезда № 22/210 Москва – Лабытнанги, № 15 Архангельск – Москва. Сократится время в пути у 8 поездов, которые курсируют между Архангельском, Костромой, Воркутой, Череповцом, Печорой и южными курортами Анапой, Адлером. Поменяется расписание у 19 поездов, в том числе на направлениях Архангельск – Санкт-Петербург, от Москвы на Лабытнанги, Череповец и Воркуту», - рассказали в службе корпоративных коммуникаций СЖД.

Назначены новые поезда между Архангельском и Кисловодском в осенне-зимний период, летний поезд Вологда – Адлер, зимний Котлас – Москва. При повышенном спросе будет осуществлять перевозки дополнительный поезд Архангельск – Москва.

Также будут курсировать беспересадочные группы вагонов:

Череповец – Москва ежедневно с поездом № 16/15 Архангельск – Москва; Северодвинск – Москва и Архангельск – Москва (чередуясь через день) с поездом № 126/125 Череповец – Москва. Вагоны будут доставлять для переприцепки в Вологде специально назначенные поезда из/в Череповца и Северодвинска. Отменяется поезд № 116/115 Архангельск – Москва.

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