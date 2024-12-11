Грабители сделали вологжанина на 10 тысяч беднее за украденный будильник

36-летний житель областного центра выпивал с 22-летним и 18-летним приятелями. В разгар вечеринки один из юных собутыльников вспомнил, что взрослый товарищ несколько лет назад обнес его квартиру, похитив, в частности, будильник. Тогда кражу раскрыли, вещи вор вернул. Но оказалось, что пострадавший парень до сих пор в обиде.

Ограбленный вологжанин побил любителя чужих часов и потребовал десять тысяч за моральный вред. Деньги измученный гражданин перевел на карту обидчика, после чего обратился в полицию.

Теперь уже владелец будильника попал под статью - причем вместе с товарищем. На парней, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, завели дело за грабеж, им грозит до семи лет колонии.