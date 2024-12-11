Три вологодские IT-компании стали победителями конкурса «Сильная экономика»

В Вологде назвали IT-компании, которые стали победителями конкурса «Сильная экономика- сильная Вологодчина». Награды победителям были вручены заместителем губернатора Вологодской области Виктором Злобичем.

«Поддержка предпринимательства в IT сфере - одна из ключевых задач при переходе экономики региона на новые современные цифровые процессы. Победителями конкурса стали компании, уверенно работающие в быстро меняющихся условиях, предлагающие востребованные решения и обладающие перспективами для дальнейшего развития», - пояснил Виктор Злобич.

Всего для участия в конкурсе было подано 137 заявок. Основными критериям для определения победителей в зависимости от номинации стали создание новых продуктов и внедрения технологий и производств, расширение географии поставок продукции, создание новых рабочих мест, средний темп прироста выручки, налоги и инвестиции в основной капитал, период работы на рынке.

Как отметил Виктор Злобич, такие конкурсы станут основой для создания платформ взаимодействия и обмена опытом среди предпринимателей. Они способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

По итогам суммы набранных баллов победителями в направлении «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в IT-сфере» стали:

- номинация «Лидер успеха» - компания ООО «Бизнес-Софт Северо-Запад»;

- номинация «Прорыв года» – компания ООО «МалленомСистемс»;

- номинация «Вклад в развитие» - компания ООО «ПиццаСофт».