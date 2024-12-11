Названы самые востребованные профессии в региональном сельском хозяйстве

В правительстве Вологодской области назвали самые востребованные профессии в аграрном секторе. По информации правительства, 84 работодателя области заявили 860 вакантных рабочих мест с заработной платой до 100 000 рублей.

В настоящее время наиболее востребованными профессиями в АПК являются:

- разнорабочие и подсобные рабочие — 153 вакансии,

- трактористы — 90 вакансий,

- операторы машинного доения — 82 вакансии,

- животноводы — 79 вакансий,

- цветоводы — 70 вакансий,

- водители автомобилей — 41 вакансия,

- рабочие по уходу за животными — 41 вакансия,

- слесари — 39 вакансий,

- ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры — 25 вакансий

«Сельское хозяйство предлагает большой спектр возможностей для тех, кто хочет развиваться в экологически чистой отрасли. Сейчас доступны различные меры поддержки для ее оптимизации и масштабирования. Спрос на натуральный, качественный продукт активно растет, что делает сферу сельского хозяйства наиболее перспективным, экономически стабильным и востребованным направлением трудовой деятельности, – рассказал министр труда и занятости населения области Игорь Даценко.

Наибольшее число вакансий в Вологодском, Тотемском, Великоустюгском, Шекснинском, Тарногском, Грязовецком, Верховажском муниципальных округах и Череповецком районе.