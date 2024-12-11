Следователи выясняют причину жительницы Харовска

[ Происшествия ]

В Харовске сегодня на месте пожара было обнаружено тело 76-летней женщины. Происшествие случилось в районном центре в двенадцатом часу дня.

«Очевидцы сообщили о возгорании в деревянном доме №3 на Заводском переулке. Прибыв на место, пожарные увидели открытое пламя в одной из квартир на первом этаже. Специалисты МЧС России выяснили, что жилыми в доме были только две квартиры из восьми», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Тело пожилой женщины было обнаружено после того, как пожар был потушен.

Следователи районного отдела СК уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин трагедии.

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