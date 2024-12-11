Житель Бабаева подозревается в незаконной рубке древесины на 33 млн рублей

В Бабаеве будут судить местного предпринимателя, который подозревается в незаконной рубке древесины на сумму более 33 млн рублей. Мужчина скупал у местных жителей договоры купли-продажи древесины, которые люди заключали с департаментом лесного комплекса. Всего, по данным следствия, предприниматель таким образом скупил 11 договоров. После чего организовал незаконную рубку древесины на территории муниципалитета.

«В результате незаконных действий обвиняемого было вырублено свыше 2,6 тыс. куб. метров древесины хвойных пород, размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 33 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. В ближайшее время дело начнет рассматривать Бабаевский районный суд.