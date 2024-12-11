Вологжане не торопятся приватизировать муниципальные квартиры. В настоящее время в городе существует фонд из 4000 муниципальных квартир. Однако из них приватизировано только 224 арендованных квартиры. Многие вологжане признаются, что они просто не знают о возможностях приватизировать муниципальное жилье.

Как пояснили в администрации города, договор социального найма – это такой же договор аренды. Отличие его только в том, что съемное жилье принадлежит муниципалитету.

«По договорам социального найма жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления в порядке очередности исходя из времени принятия на учет, а также имеющим право на внеочередное предоставление жилья. Кроме того, при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресных программ по переселению установлено предоставление жилых помещений по договорам социального найма нанимателям расселяемых муниципальных жилых помещений», — пояснили в жилищном управлении городской администрации.

Чтобы стать собственником такой квартиры, ее нужно приватизировать.

При приватизации муниципальной квартиры оформляется договор передачи жилплощади гражданам, которые там прописаны.

Смысл приватизации квартиры заключается в смене собственника – все права и обязанности переходят от муниципалитета к физическому лицу. Меняется также оплата за наем и капитальный ремонт. Если квартира муниципальная, гражданин платит за наем жилого помещения, а если приватизирована, то платит за капитальный ремонт.

В администрации города также напомнили, что услуга по приватизации муниципальных квартир бесплатная – за получение имущества платить не нужно.