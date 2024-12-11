Алкоголь по QR-коду и через Госуслуги. Инициатива Вологодских властей по ограничению продажи спиртного получила неожиданное развитие

Как мы хорошо знаем, отечественные депутаты частенько предлагают мягко говоря любопытные изменения к законодательству. Что называется, ни месяца без креативной идеи.

По данным Телеграм-канал SHOT, депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, выдвинул предложение внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Российский депутат выразил мнение, что за последние четыре года в Российской Федерации буквально взлетели показатели роста употребления спиртных напитков. Так что срочно нужно начать эффективную антиалкогольную программу, как это было еще десятилетия назад во времена Советского Союза. Как же это видит народный избранник? А взгляд на его борьбу с алкоголизмом весьма любопытный и можно даже сказать, что мягко говоря спорный.

Гражданин России, которому исполнилось восемнадцать лет, согласно предложению депутата, должен будет пойти на прием к наркологу. И уже там дипломированный врач прочитает представителю молодого поколения заранее подготовленную лекцию о вреде употребления алкогольных напитков для здоровья. Потом визитера обследуют и его данные заносятся на «Госуслуги» И в личном кабинете молодого человека появляется отметка (например, QR-код) и мол, исключительно с ее помощью можно купит алкогольные напитки.

Отсюда сразу возникают вопросы. А депутат не в курсе, что частенько употребления алкогольных напитков в молодежной среде начинается гораздо ранее, чем в 18 лет? И один-единственный счастливый обладатель нужного QR-кода может купить алкогольных напитков сразу на всю компанию? Тем более, что про ограничения количества бутылок в предложении депутата нет ни слова… В общем, странное предложение, которое еще нужно «долго обрабатывать напильником».

