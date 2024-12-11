Стало известно, когда и как в России планируется ограничить использование Telegram и WhatsApp

Предложения ограничит использования в России иностранных мессенджеров звучали давно, но дальше слухов и домыслов дело не доходило. Однако теперь точно известно, когда и как на территории нашей страны могут ограничить использование Telegram и WhatsApp.

Это может произойти уже 1 сентября 2026 года, если в России примут законопроект, разработанный Минцифрой. Как стало известно изданию Интерфакс, этот документ уже находится на согласовании в соответствующих госучреждениях.

Ограничение в использовании иностранных сервисов передачи мгновенных планируется ввести в рабочих целях в ряде сфер деятельности. В частности это может коснуться частных бизнес структур и государственных организаций, банков, операторов связи. В первую очередь эти ограничения коснутся всех российских маркетплейсов.

Всем вышеперечисленным организациям будет запрещено общаться со своими клиентами с помощью иностранных мессенджеров. В список разрешенных войдут только сервисы принадлежащие российским компаниям или юридическим лицам. При этом все сотрудники компаний будут обязаны пройти процедуру идентификации в системе ЕСИА.

Данные ограничения направлены в первую очередь для борьбы с участившимися случаями мошенничества. Ни для кого не секрет, что звонки различных “специалистов служб безопасности” и прочих проходимцев россиянам с предупреждениями об опасности поступают именно через мессенджеры. Таким образом Минцифры хочет оградить наших людей от мошенников. Вопрос, а поможет ли такая мера? И если да, то не слишком ли долго ждать, больше года?

