Экс-главного архитектора Сокола признали виновной в получении взятки

Бывший начальник управления архитектуры администрации Сокольского округа Людмила Вавиленко признан виновной в получении взятки. В суде завершилось рассмотрение уголовного дела, по которому Вавиленко обвинялась по статье за получение взятки в крупном размере.

«По версии следствия, в период 2019-2023 г.г. за получаемые от своего доверенного лица денежные средства в виде взятки, оформляла документы о соответствии параметров индивидуального жилищного строительства предельным разрешенным нормам и правилам. Всего в указанный период времени фигурантка получила свыше 300 тыс. рублей», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В следкоме также уточнили, что за время следствия было допрошено более 330 свидетелей, проанализирован большой объем документации. Следователями был наложен арест на земельный участок Вавиленко, а также на ее жилое и нежилое помещение на сумму более 400 тысяч рублей. Кроме того, была арестована недвижимость взяткодателя на сумму более 2,9 млн рублей.

Суд приговорил Вавиленко к 7 годам условного срока со штрафом в 5-кратной сумме взятки. Также была признана виновной женщина-взяткодатель. Она также приговорена к 7 годам условного срока со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.