19-летний вологжанин попался гаишникам с поддельными правами

"Фольксваген Поло", за рулем которого находился 19-летний парень, гаишники остановили для проверки документов на трассе Вологда- Медвежьегорск.

Права показались полицейским подозрительными, и удостоверение пробили по базе. Оказалось, данные о водителе отсутствуют.

Юноша признался, что купил подделку в Интернете. Документ направили на экспертизу, которая подтвердила, что права липовые.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на задержанного завели уголовное дело Ему грозит до года лишения свободы.