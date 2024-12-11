19-летний вологжанин попался гаишникам с поддельными правами

[ Происшествия ]

"Фольксваген Поло", за рулем которого находился 19-летний парень, гаишники остановили для проверки документов на трассе Вологда- Медвежьегорск.

Права показались полицейским подозрительными, и удостоверение пробили по базе. Оказалось, данные о водителе отсутствуют.

Юноша признался, что купил подделку в Интернете. Документ направили на экспертизу, которая подтвердила, что права липовые.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на задержанного завели уголовное дело  Ему грозит до года лишения свободы.

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липовые права подделка
УМВД РФ по Вологодской области
 

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