Устюжанин спас пожилого соседа во время пожара

[ Происшествия ]

В Великоустюгском округе житель деревни Полутово спас 72-летнего пенсионера во время пожара.

Как рассказали в управлении МЧС, 35-летний мужчина услышал на улице треск. Устюжанин пошел на звук и увидел, что на одном из частных домов горит крыша. Зная, что в доме проживает пенсионер, мужчина вызвал пожарных, а сам пошел спасать соседа.  

«Около главного входа в дом уже было сильное задымление. Чтобы помочь пенсионеру, мужчине пришлось разбить окно. Он разбудил хозяина дома и помог ему выбраться на улицу. В комнате было ещё не много дыма, поэтому мужчина успел отключить и вынести на улицу также газовый баллон», - рассказали пожарные.

В результате пожара сгорела пристройка дома, повреждена крыша и наружная отделка. Специалисты считают наиболее вероятной версией возгорания аварийный режим работы электросети.

Теги:
пожар спас из огня
 

Последние новости

Вологжане не торопятся приватизировать муниципальные квартиры
Алкоголь по QR-коду и через Госуслуги. Инициатива Вологодских властей по ограничению продажи спиртного получила неожиданное развитие
В Череповце до конца года завершат монтаж 200 «умных остановок
Стало известно, когда и как в России планируется ограничить использование Telegram и WhatsApp
Еще один депутат Законодательного собрания заявил о сложении полномочий
Экс-главного архитектора Сокола признали виновной в получении взятки
Дорогое ДТП в Вологде: "Киа" врезался в "Порше Кайен"
19-летний вологжанин попался гаишникам с поддельными правами
Устюжанин спас пожилого соседа во время пожара
Отношения бизнеса и населения Вологодчины через призму традиционных ценностей оценят учёные ЧГУ