Устюжанин спас пожилого соседа во время пожара

В Великоустюгском округе житель деревни Полутово спас 72-летнего пенсионера во время пожара.

Как рассказали в управлении МЧС, 35-летний мужчина услышал на улице треск. Устюжанин пошел на звук и увидел, что на одном из частных домов горит крыша. Зная, что в доме проживает пенсионер, мужчина вызвал пожарных, а сам пошел спасать соседа.

«Около главного входа в дом уже было сильное задымление. Чтобы помочь пенсионеру, мужчине пришлось разбить окно. Он разбудил хозяина дома и помог ему выбраться на улицу. В комнате было ещё не много дыма, поэтому мужчина успел отключить и вынести на улицу также газовый баллон», - рассказали пожарные.

В результате пожара сгорела пристройка дома, повреждена крыша и наружная отделка. Специалисты считают наиболее вероятной версией возгорания аварийный режим работы электросети.