Отношения бизнеса и населения Вологодчины через призму традиционных ценностей оценят учёные ЧГУ

Бизнес-школа Череповецкого государственного университета стала одним из победителей конкурса грантов Российского научного фонда. Новый научный проект предполагает финансирование в 1,5 млн руб. в 2025 году.

В ходе конкурса получил поддержку проект «Трансформация социального пространства региона: модели и механизмы взаимодействия бизнеса и общества» под руководством доктора экономических наук, заведующей кафедрой экономики и управления Натальи Яшаловой.

Будут изучаться закономерности позитивных социально-эколого-экономических изменений в российских регионах, которые стали возможны благодаря эффективному сотрудничеству предпринимательского сообщества и населения.

Исследовательская группа планирует проанализировать множество феноменов, касающихся как особенностей бизнес-поведения, так и повышения эффективности трудовых ресурсов, с целью формирования новой основы взаимодействия предпринимателей и общества, основанного на традиционных ценностях.

Вологодская область станет одной из ключевых площадок для изучения, а полученные результаты смогут быть использованы в других регионов. По словам Натальи Яшаловой, впереди трудная, но важная работа, включающая анализ социального пространства и разработку методики оценки взаимодействия. Будут решаться вопросы, связанные с актуальными для современной России задачами, такими, как, например, усиление социальной ответственности бизнеса, рациональная экологизация экономической деятельности, участие предпринимателей в укреплении духовно-нравственных основ общественного развития.

Проект будет способствовать накоплению уникального исследовательского опыта, востребованного и в образовательной сфере.