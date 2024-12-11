Начальник вологодского управления Росгвардии стал генералом

Начальнику регионального управления Росгвардии Сергею Логинову присвоили звание генерал-майора полиции. Соответствующий Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Начальником вологодского управления Росгвардии Сергея Логинов стал в 2023 году.

«Сергей Логинов окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция». Принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. С 1992 года проходил службу в правоохранительных органах на различных командных должностях. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, дважды медалью «За отвагу», орденом Александра Невского», - пояснили в пресс-службе ведомства.