Два неочевидных факта, что Китай готовится к большой войне

О возможном военном конфликте Китая и США говорят и пишут многие. Но пока дело дальше словесных интервенций не доходило. Тем не менее Поднебесная в последнее время приняло несколько важных решений, доказывающих, что подготовка к столкновению идет полным ходом.

Как пишет Telegram-канал INSIDER-T, стало известно, что с 1 января 2025 года Китай начинает массово готовить военный резерв на случай военного положения. Поэтому все китайские мужчины, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны встать на воинский учет.

Таким образом Пекин действует на опережение, взяв российский опыт СВО, и обновляет свою мобилизационную базу. Ожидается, что количество китайцев, подлежащих мобилизации, составит порядка 200–300 млн. человек, что превосходит потенциал сразу нескольких армий мира вместе взятых.

Также стало известно, что Китай помимо этого ограничил поставки дронов и их комплектующих на мировой рынок. Главная причина этого решения, это создание стратегических запасов для нужд собственной армии.

Показательно, что решение о создании мобилизационного резерва совпало с государственным переворотом в Сирии, где Китай мог лишиться важных стратегических интересов. Нарастающее напряжение вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море заставляют форсировать эти приготовления.

В любом случае Китай действует по принципу, если хочешь мира, то готовься к войне. Но будем надеяться, что все геополитические проблемы все же удастся решить дипломатическим путем.