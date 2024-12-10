Молодой череповчанин погиб при загадочных обстоятельствах

[ Происшествия ]

На реке Суда Череповецкого района сегодня обнаружено тело 24-летнего молодого мужчины, который числился без вести пропавшим с 7-го декабря. Как сообщает региональное управление МЧС, родственники мужчины предполагали, что он мог уйти на реку.

«Сегодня около трёх часов дня в районе посёлка Неверов Бор спасатели, осматривавшие акваторию на судне на воздушной подушке, обнаружили в полынье тело пропавшего. Они извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели молодого мужчины на данный момент не известны.

Теги:
погиб мужчина спасатели
 

Последние новости

Молодой череповчанин погиб при загадочных обстоятельствах
Мэр Вологды поставил точку в избиении ученицы школы №12
Экс-глава Вологды госпитализирован в критическом состоянии
В Череповце начали ловить «зайцев» с помощью нового оборудования
В ЧГУ запустят пространство для повышения финансовой грамотности молодежи
Независимость с ограниченными возможностями. Абхазия просит у России финансовой поддержки
Фактом избиения вологодской школьницы заинтересовались прокуратура и следком
Вологодская школьница взяла бронзу первенства Азии по шахматам
Рентгеновские снимки вологжан будет анализировать московская цифровая платформа
Вологодские проекты попали в шорт-лист национальной премии «Наследие нации»