Молодой череповчанин погиб при загадочных обстоятельствах

На реке Суда Череповецкого района сегодня обнаружено тело 24-летнего молодого мужчины, который числился без вести пропавшим с 7-го декабря. Как сообщает региональное управление МЧС, родственники мужчины предполагали, что он мог уйти на реку.

«Сегодня около трёх часов дня в районе посёлка Неверов Бор спасатели, осматривавшие акваторию на судне на воздушной подушке, обнаружили в полынье тело пропавшего. Они извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели молодого мужчины на данный момент не известны.