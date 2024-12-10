Мэр Вологды поставил точку в избиении ученицы школы №12

Мэр Вологды Андрей Накрошаев рассказал, что после избиения в школьном туалете, видео с которым появилось в соцсетях, инцидент можно считать исчерпанным. Напомним, сегодня избиение в школе №12 прокомментировали глава департамента образования Екатерина Целикова, а прокуратура и региональный следком начали проверку.

«В ситуации разобрались, отработали педагоги школы и привлекли полицию. Нападавшая девочка уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Поставили на учет и вторую, так как в переписке она оскорбляла и угрожала той, чем и спровоцировала драку. На время девочки были разобщены, письменные пояснения о конфликте дали родители», - рассказал мэр города.

По его словам, через несколько дней школьницы помирились и даже на школьной линейке уже стояли вместе.