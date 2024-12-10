В Череповце начали ловить «зайцев» с помощью нового оборудования

На общественном транспорте Череповца «зайцев» начали ловить с помощью нового оборудования. Местная автоколонна приступила к испытаниям нового оборудования, которое издалека видит безбилетников.

«Пока оборудование установлено в трех автобусах (их бортовые номера мы вам не скажем), но в ближайшее время количество «умного» транспорта возрастет кратно», - предупреждает мэр города Вадим Германов.

Система с помощью датчиков считывает количество входящих и выходящих пассажиров, после чего сравнивает общее количество пассажиров и количество людей, оплативших проезд. Затем все данные передаются на планшет контролера, который без труда установит местоположение «зайца».