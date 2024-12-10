В ЧГУ запустят пространство для повышения финансовой грамотности молодежи

Проект «FINGRAM» студентки Бизнес-школы Череповецкого госуниверситета Кристины Шишебаровой выиграл грант в размере 220 тыс. рублей в областном конкурсе молодёжных проектов. На выигранные средства в учебном заведении будет создано единое пространство, где молодёжь Вологодчины сможет повысить свою финансовую грамотность.

По словам Кристины, в условиях стремительных изменений в экономике финансовая грамотность приобретает особую важность. Проект «FINGRAM» объединяет усилия студентов, педагогов и экспертов для формирования и развития финансовой культуры среди молодёжи, обеспечивает необходимыми знаниями и навыками для уверенного ориентирования в сложном финансовом мире.

Новое пространство будет выступать не только образовательной платформой, но и площадкой для обмена опытом, вдохновляющим молодых людей на активные действия в управлении своими финансами и достижении финансовой независимости. Предполагается, что проект будет запущен в 2025 году.

Ранее проект Кристины Шишебаровой уже получил финансовую поддержку в размере 380 и 352 тыс. рублей в разных сезонах конкурса Росмолодёжь.Гранты, а также субсидию от правительства Вологодской области в размере 139 тыс. рублей в региональном конкурсе молодёжных проектов.

Наставником Кристины выступает Наталия Сахарова, старший преподаватель кафедры экономики и управления, заместитель директора Бизнес-школы по молодёжной политике и воспитательной деятельности.