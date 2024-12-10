Независимость с ограниченными возможностями. Абхазия просит у России финансовой поддержки

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Абхазия

Ситуация вокруг Абхазии получила неожиданное продолжение. После фактически государственного переворота в этой республики, когда оппозиция настояла на отмене инвестиционного соглашения с Россией, российские власти предприняли некоторые решения, которые болезненно ударили по экономике этой республики.

В частности российское правительство отменило финансирование дефицита государственного бюджета Абхазии с ноября 2024 года, и бюджет этой страны недополучил 1,8 млрд руб. Сохранилось только финансирование пенсии для граждан, имеющих российское гражданство. 

А далее выяснилось, что у Абхазии нет собственных средств на выплату зарплаты для государственных служащих, в частности силовых ведомств. Абхазии нечем платить за электроэнергию, в результате чего в республике стали закрываться детские садики и школы.

Свободная и независимая Абхазия не может сама себя содержать. Как сегодня стало известно, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике. Об этом сообщает ТАСС.

В частности деньги необходимы для  софинансировании заработных плат. 

Получается очень интересная ситуация. Абхазия фактически запретила российскому бизнесу приобретать в республике активы, для полноценного развития коммерции, и в то же время идет с протянутой рукой, поскольку в республике намечаются народные волнения. 

В то же время российские инвестиции создали бы в Абхазии новые рабочие места, увеличились бы отчисления налогов в бюджет, и экономика развивалась бы в положительном ключе, и не стоило бы вообще ни у кого просить деньги. Но видимо кто-то не понимает простых истин…
 

Теги:
экономика политика
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