Ситуация вокруг Абхазии получила неожиданное продолжение. После фактически государственного переворота в этой республики, когда оппозиция настояла на отмене инвестиционного соглашения с Россией, российские власти предприняли некоторые решения, которые болезненно ударили по экономике этой республики.

В частности российское правительство отменило финансирование дефицита государственного бюджета Абхазии с ноября 2024 года, и бюджет этой страны недополучил 1,8 млрд руб. Сохранилось только финансирование пенсии для граждан, имеющих российское гражданство.

А далее выяснилось, что у Абхазии нет собственных средств на выплату зарплаты для государственных служащих, в частности силовых ведомств. Абхазии нечем платить за электроэнергию, в результате чего в республике стали закрываться детские садики и школы.

Свободная и независимая Абхазия не может сама себя содержать. Как сегодня стало известно, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике. Об этом сообщает ТАСС.

В частности деньги необходимы для софинансировании заработных плат.

Получается очень интересная ситуация. Абхазия фактически запретила российскому бизнесу приобретать в республике активы, для полноценного развития коммерции, и в то же время идет с протянутой рукой, поскольку в республике намечаются народные волнения.

В то же время российские инвестиции создали бы в Абхазии новые рабочие места, увеличились бы отчисления налогов в бюджет, и экономика развивалась бы в положительном ключе, и не стоило бы вообще ни у кого просить деньги. Но видимо кто-то не понимает простых истин…

