Рентгеновские снимки вологжан будет анализировать московская цифровая платформа

Врачи Вологодской области получили доступ к инновационному сервису, позволяющему автоматизировать обработку результатов компьютерной томографии, рентгенографии и маммографии с помощью технологий искусственного интеллекта московской платформы «МосМедИИ». Решение позволяет оперативно находить изменения на снимках, сигнализирующие о возможном наличии патологий, а также формирует подробное медицинское заключение. Интеграцию нового цифрового помощника в вологодскую информационную систему осуществили Ростелеком и компания «РТК Радиология».

В первую очередь были подключены свыше 100 диагностических аппаратов в более чем 30 государственных медицинских учреждениях, включая больницы, поликлиники и диспансеры в Вологде и Череповце. Затем был настроен электронный обмен лучевыми снимками между местной медицинской системой и московской платформой. Только за первый месяц использования инновационной платформы на базе искусственного интеллекта было обработано более 3 000 медицинских снимков (рентгенологических, маммографических исследований и снимков компьютерной томографии).

«Одним из главных преимуществ сервиса является его доступность: теперь вологжане могут воспользоваться платформой «МосМедИИ», не посещая столицу. Информация отправляется в обезличенном виде. Запрос можно сделать в любое время. Внедрение подобных интеллектуальных систем — важный шаг на пути цифровизации здравоохранения и повышения качества медицинской помощи. Конечно, искусственный интеллект никогда не заменит врача, но он способен оказать ему значительную помощь, освободив от рутинных задач в пользу своевременной диагностики и лечения пациентов», - отметил директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Использование платформы искусственного интеллекта «МосМедИИ» позволяет достичь высокой скорости и точности обработки медицинских изображений — до 95%. Кроме того, система обладает возможностью анализа большого объема данных и автоматической графической маркировки выявленных патологий. По итогам платформа формирует подробное заключение.